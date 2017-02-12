На Запорожье сгорело кафе - ФОТО

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ ГосЧС Украины в Запорожской области.

Отметим, что на месте происшествия работало первое подразделение в составе 3 спасателей, также была задействована добровольная пожарная дружина на двух автоцистернах», - говорится в сообщении.

В свою очередь работники "Запорожьеоблэнерго" и газа временно отключили помещения от электро- и газоснабжения. Позже прибыло подкрепление - из города Запорожье направили 3 автоцистерны и 14 спасателей, а также штаб пожаротушения ГУ ГосЧС.

Кроме того, здание включает в себя кафе, продуктовый и хозяйственный магазины, бильярдную и складское помещение на общей площади 800 кв.м.

"Кафе, где произошло возгорание, не эксплуатировалось и людей в нем не было, поэтому пожар обнаружили уже тогда, когда он набрал обороты и перекинулся на крышу. На момент прибытия первого подразделения ГосЧС горело помещение кафе на площади 350 кв.м. Удалось предотвратить распространение огня на более значительную площадь и ликвидировать последствия пожара в тех пределах, которые были на момент прибытия спасателей. Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах на сжатом воздухе. В 21:30 пожар локализован, а в 22:00 - ликвидирован ", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве в Оболонском районе случился пожар. Инцидент имел место на улице Маршала Малиновского, 28-Б.