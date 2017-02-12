На Харьковщине водитель сбил подростка и исчез с места происшествия

По предварительным данным 15-летний подросток, ученик восьмого класса, погиб под колесами машины. Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, к ним позвонил местный фельдшер скорой медицинской помощи.

По его информации около четырех часов утра в воскресенье, 12 февраля, он обнаружил на дороге вблизи села Станичное тело парня. По адресу выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что неизвестный водитель сбил пешехода и исчез с места происшествия.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и разыскивают человека, причастного к совершению дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в воскресенье, 12 февраля, произошла масштабная авария. На проспекте Победы столкнулось сразу пять машин. В результате аварии, по предварительным причинам пострадало два человека.