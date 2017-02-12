Британский военный корабль спас яхту в Атлантике

Об этом сообщает ВВС.

Моряки — 13 британцев и один американец — следовали с Азорских островов в Британию, однако мачта их яхты сломалась. Она попала в шторм во время четырехмесячного перехода от Азорских до Британских островов.

"Проблемы начались через пять дней после того, как они отошли от Азорских островов", - рассказал шкипер яхты. Согласно его словам, огромная волна ударила яхту, накренило ее так, что часть рангоута задела воду, потащила за собой мачту, которая переломилась у основания.

Впоследствии британский эсминец HMS Dragon, следовавший по стандартному маршруту, поймал сигнал бедствия и проплыл около 500 миль, чтобы спасти моряков.

"Когда мы прибыли к месту, стало понятно, что яхта потеряла мачту и находилась в весьма плачевном состоянии после почти 48 часов дрейфа в трудных условиях. Мы, однако, были ужасно рады найти всех 14 членов команды живыми", — рассказал один из офицеров эсминца Макс Гросс.

В свою очередь представители владельца яхты компании Lewis Learning Ltd считают, что восстановить ее не удастся. Они выразили глубокую благодарность всем участникам спасательной операции за то, что они смогли спасти экипаж.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Австралии сотрудники правоохранительных органов провели спецоперацию на одной из элитных яхт. В итоге полиция изъяла 1,4 тонны кокаина.