В Канаду из США проникли 30 нелегальных беженцев

Об этом передает телеканал CBC.

Как отмечается, еще три человека - молодая семья беженцев из Сирии с малолетним ребенком - были задержаны полицией на границе штата Нью-Йорк и провинции Квебек.

Согласно договору между США и Канадой, беженцы, которые попадают в Канаду из Штатов, должны быть депортированы обратно, так как США являлись безопасной страной. Также в канадской пограничной службе сообщили, что с апреля по декабрь 2016 года через Манитобу в Канаду легально и нелегально попали 410 человек, которые попросили здесь убежища.

Кроме того, в январе Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них, въезд ограничен на 90 дней в США лицам из ряда стран с преимущественно мусульманским населением.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Венгрия может построить второй забор на южной границе страны, чтобы сдерживать поток мигрантов