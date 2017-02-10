В зоне АТО за неделю погибли восемь мирных жителей, - ОБСЕ

Об этом во время брифинга заявил замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает пресс-служба миссии в Twitter.

"Специальная мониторинговая миссия подтвердила 38 жертв среди гражданского населения, 8 из них со смертельным исходом", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на востоке Украины трудится 588 сотрудников ОБСЕ. А всего в спецмиссии их 724, – заметил руководитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.