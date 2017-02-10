В аэропорту Нью-Йорка загорелся самолет - ВИДЕО

Об этом сообщает телеканал ABC.

Как отмечается, у самолета, который должен был вылететь в Буэнос-Айрес, вспыхнул двигатель. В свою очередь очевидцы инцидента сообщили о том, что слышали звук взрыва.

"Взлетно-посадочная полоса была перекрыта, самолет окружили пожарные машины", - гласит сообщение.

В настоящее время о пострадавших в ходе инцидента не сообщается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", легкий самолет Grumman G-73 Mallard потерпел крушение в Австралии во время авиашоу в городе Перт, пилот и пассажир погибли.