11:15 10.02.2017 | Происшествия | Новости
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В аэропорту Нью-Йорка загорелся самолет - ВИДЕО

В международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке загорелся пассажирский авиалайнер компании Aerolineas Argentinas.

В аэропорту Нью-Йорка загорелся самолет - ВИДЕО

Об этом сообщает телеканал ABC.

Как отмечается, у самолета, который должен был вылететь в Буэнос-Айрес, вспыхнул двигатель. В свою очередь очевидцы инцидента сообщили о том, что слышали звук взрыва.

"Взлетно-посадочная полоса была перекрыта, самолет окружили пожарные машины", - гласит сообщение.

В настоящее время о пострадавших в ходе инцидента не сообщается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", легкий самолет Grumman G-73 Mallard потерпел крушение в Австралии во время авиашоу в городе Перт, пилот и пассажир погибли.


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