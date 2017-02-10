09:15 10.02.2017 | Происшествия | Новости
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Более 10 человек погибли из-за схода оползней на Бали

На индонезийском курортном острове Бали в результате схода трех оползней погибли по меньшей мере 12 человек.

Более 10 человек погибли из-за схода оползней на Бали

Об этом сообшает агентство Индонезии по борьбе со стихийными бедствиями, передает Reuters.

Как отмечается, инцидент произошел в горном районе Кинтамани на севере острова вчера поздно вечером. В результате оползни разрушили дома, убив 12 человек, включая годовалого мальчика. Кроме того, несколько человек получили ранения.

"Все пострадавшие были эвакуированы, раненые были доставлены в больницу", - говорится в сообщении. 

По словам официального представителя агентства на Бали Индра Калака, сильный дождь продлится на Бали в субботу и воскресенье.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в испанском городе Патерна, который расположен в 5 км от Валенсии, произошел взрыв на химическом заводе. В результате возник сильный пожар.


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