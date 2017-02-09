Во Франции прогремел взрыв на АЭС, три человека погибли

В результате инцидента, по предварительным данным, три человека погибли. Как сообщает Ouest France, взрыв прогремел около десяти часов утра по местному времени.

Тут также могут быть пострадавшие. В месте с тем в местной рефектуре говорят, что угрозы выброса радиоактивных веществ нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Франции в среду, 8 февраля, прогремел взрыв. В муниципалитете Гонесс на заводе по переработке отходов взорвался неизвестный предмет. В результате инцидента 16 человек получили ранения.