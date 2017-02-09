В США на заводе произошел мощный взрыв, три человека погибли

В городе Борегард на западе американского штата Луизиана на заводе упаковочных материалов Packaging Corporation of America взорвалось неизвестное устройство. Причины его на данный момент неизвестны.

Местные власти и спасатели сейчас устанавливают, что именно послужило причиной взрыва. Как сообщает телекомпания ABC, в результате инцидента на месте происшествия погибли три человека. Еще несколько человек получили травмы.

При этом один из сотрудников числится пропавшим без вести. Другой информации пока не сообщается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Китае в городе Тунлин в восточной провинции Аньхой произошел взрыв на химзаводе, ранены два человека.