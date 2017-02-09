23:49 09.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Николаеве легковушка врезалась в опору, водитель погиб

В четверг, 9 февраля, в Николаеве произошла авария со смертельным исходом.

В Николаеве легковушка врезалась в опору, водитель погиб

Тут на улице Веселиновская "ВАЗ-2108" столкнулся с опорой линии электропередачи. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки погиб на месте.

Троих пассажиров скорая помощь увезла в больницу. Как сообщает пресс-служба полиции области, около двух часов ночи при въезде на мост, 21-летний водитель не справился с управлением.

В итоге его автомобиль столкнулся с опорой. Сам он от сильного удара скончался на месте, а его пассажиры в возрасте от 19 до 25 лет, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в Житомирской области в среду, 8 февраля, столкнулись два автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили пять человек.


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