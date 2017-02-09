В Кировоградской области горел жилой дом, два человека погибли

В результате пожара погибли два человека. Как сообщает пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, около часу дня Службу спасения получила сигнал о пожаре в жилом доме по улице Центральной в селе Дмитровка Знаменского района. Прибыв на место происшествия пожарные установили, что горит пол на площади шесть квадратных метров и вещи домашнего обихода.

Войдя в горящее помещение, спасатели обнаружили там тела двух погибших - мужчины 1976 года рождения и женщины 1975 года рождения. В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства гибели людей и причины пожара.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Могилев-Подольский Винницкой области горела автошкола. Возгорание произошло в чердачном помещении здания. К счастью никто во время пожара не пострадал.