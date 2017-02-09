В Харькове гражданка упала на рельсы в метро

Инцидент имел место быть на станции "Южный вокзал" сегодня, в четверг 9 февраля, приблизительно в 14:45. Об этом информирует пресс-служба полиции Харьковской области.

Как выяснилось, у 69-летней гражданки закружилась голова, она упала на рельсы. На помощь ей оперативно подбежали сотрудники подземки. Они вытащили ее наверх.

Как оказалось позже, гражданка получила небольшие ссадины. Ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в харьковском метро прямо под поезд прыгнула женщина с двумя детьми.