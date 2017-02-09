В Днепре мужчина угрожал патрульным ружьем

Об этом сообщает пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Как отмечается, о семейном конфликте в одном из домов Днепра сообщила хозяйка. В свою очередь она рассказала патрульным, что ее сын перебрал с алкоголем и теперь ведет себя агрессивно.

"В комнате инспекторы обнаружили мужчину, который держал предмет, похожий на охотничье ружье. Он направил его на патрульных", - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители привели в готовность табельное оружие и предупредили гражданина о его использовании. Требование патрульных положить оружие на пол он выполнил.На данный момент мужчину доставили в отдел полиции.

Также добавим, что на месте работала следственно-оперативная группа.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в одном из домохозяйств, что в Шевченковском районе Запорожья, между зятем и тестем возникла ссора. По итогам данной ссоры один мужчина убил другого.