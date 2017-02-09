В Днепре маршрутчик умер прямо во время езды

Происшествие случилось в маршрутном такси №76 на Новом мосту, передает "Информатор".

По словам очевидцев, трагедия случилась в 8 утра. В службу "скорой помощи" поступило сообщение о том, что водителю стало плохо, пассажиры пытались оказать ему первую помощь, однако безрезультатно. Он скончался еще до приезда врачей.

Из-за сломавшегося автобуса произошла пробка по проспекту Слобожанскому. Проезд по мосту был временно парализован. На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее на выезде из Киева случилось ДТП. На трассе на Одессу перевернулся грузовик.