В Днепре маршрутчик умер прямо во время езды

В Днепре случился резонансный инцидент – водитель маршрутки умер прямо за рулем. Однако, к счастью, он успел затормозить.
Происшествие случилось в маршрутном такси №76 на Новом мосту, передает "Информатор".
По словам очевидцев, трагедия случилась в 8 утра. В службу "скорой помощи" поступило сообщение о том, что водителю стало плохо, пассажиры пытались оказать ему первую помощь, однако безрезультатно. Он скончался еще до приезда врачей.
Из-за сломавшегося автобуса произошла пробка по проспекту Слобожанскому. Проезд по мосту был временно парализован. На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия.
Как сообщал "УРА-Информ", ранее на выезде из Киева случилось ДТП. На трассе на Одессу перевернулся грузовик.