12:58 09.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре маршрутчик умер прямо во время езды

В Днепре случился резонансный инцидент – водитель маршрутки умер прямо за рулем. Однако, к счастью, он успел затормозить.

В Днепре маршрутчик умер прямо во время езды

Происшествие случилось в маршрутном такси №76 на Новом мосту, передает "Информатор".

По словам очевидцев, трагедия случилась в 8 утра. В службу "скорой помощи" поступило сообщение о том, что водителю стало плохо, пассажиры пытались оказать ему первую помощь, однако безрезультатно. Он скончался еще до приезда врачей.

Из-за сломавшегося автобуса произошла пробка по проспекту Слобожанскому. Проезд по мосту был временно парализован. На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее на выезде из Киева случилось ДТП. На трассе на Одессу перевернулся грузовик.


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