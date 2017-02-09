Пентагон назвал новые сроки освобождения Ракки и Мосула от исламистов

Об этом заявил командующий международной коалицией Стивен Таунсенд, передает Associated Press.

"Операция по взятию западной половины Мосула начнется в течение ближайших дней", - заявил командующий международной коалицией против ИГИЛ во главе с США генерал Стивен Таунсенд.

Как отмечается, восточная половина была провозглашена "полностью освобожденной2 от террористов в прошлом месяце. После этого бои за город были на время прекращены.

Кроме того, важную роль в освобождении Мосула играет иракская армия. По словам Таунсенда, он ожидает, что борьба за западный Мосул будет представлять особую проблему для иракских сил из-за старых кварталов и узких улиц.

Отметим, что во время боя в Мосуле иракские силы имели значительные показатели потерь среди элитных и хорошо подготовленных бойцов. В свою очередь иракские медики в Мосуле сообщают, что спецназ Ирака терял около 20 людей в день, часть солдатов погибала, часть была серьезно ранена.

"Эти высокие показатели потерь вызвали беспокойство, но я верю, что они не помешают армии двигаться вперед", - подчеркнул Таунсенд. Он также добавил, что после Мосула ничего не завершится, поскольку международная коалиция не выполнила все задачи в Ираке. Согласно его словам, еще необходимо освободить от боевиков около трети долины Евфрата до сирийской границы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", боевики "Исламского государства" преднамеренно стреляют по гражданским в Мосуле.