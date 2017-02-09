01:30 09.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Житомирщине столкнулись две легковушки, пять человек травмированы - ФОТО

В Житомирской области в среду, 8 февраля, столкнулись два автомобиля.

На Житомирщине столкнулись две легковушки, пять человек травмированы - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили пять человек. Как сообщает пресс-служба управления безопасности дорожного движения Главного управления Национальной полиции в области, авария произошла на 14 километре автодороги М-21 Житомир-М. Подольский.

Тут водитель внедорожника "Toyota" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где его иномарка и врезалась с автомобилем "Volkswagen". От сильного удара оба водителя и трое пассажиров "Volkswagen" получили телесные травмы разной степени тяжести.

Скорая помощь увезла всех в больницу города Житомир. Полиция сейчас устанавливает все обстоятельства ДТП.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одесской области во вторник, 7 февраля, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате аварии погиб один человек. Еще троих скорая помощь увезла в больницу.


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