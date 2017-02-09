На Житомирщине столкнулись две легковушки, пять человек травмированы - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили пять человек. Как сообщает пресс-служба управления безопасности дорожного движения Главного управления Национальной полиции в области, авария произошла на 14 километре автодороги М-21 Житомир-М. Подольский.

Тут водитель внедорожника "Toyota" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где его иномарка и врезалась с автомобилем "Volkswagen". От сильного удара оба водителя и трое пассажиров "Volkswagen" получили телесные травмы разной степени тяжести.

Скорая помощь увезла всех в больницу города Житомир. Полиция сейчас устанавливает все обстоятельства ДТП.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одесской области во вторник, 7 февраля, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате аварии погиб один человек. Еще троих скорая помощь увезла в больницу.