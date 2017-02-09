Хакеры "снова сломали сайт ИАЦ нацбезопасности Украины

Об этом говорится в сообщении сайта.

"Сайт временно отключен в связи с хакерской атакой. Мы скоро вернемся", - говорится в сообщении.

Также добавим, что ранее существовал информационно-аналитический центр СНБО Украины, бывший рабочий орган СНБО, созданный в соответствии с указом Президента в апреле 2014 года. В результате ИАЦ потерял связь с СНБО и превратился в частную информационно-исследовательскую организацию.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее хакеры атаковали сайт Европарламента. Эта атака произошла практически сразу после подписания Польшей Торгового соглашения по борьбе с контрафакцией.