13:50 09.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Хакеры "снова сломали сайт ИАЦ нацбезопасности Украины

Сайт информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины не работает из-за хакерской атаки.

Хакеры

Об этом говорится в сообщении сайта.

"Сайт временно отключен в связи с хакерской атакой. Мы скоро вернемся", - говорится в сообщении.

Также добавим, что ранее существовал информационно-аналитический центр СНБО Украины, бывший рабочий орган СНБО, созданный в соответствии с указом Президента в апреле 2014 года. В результате ИАЦ потерял связь с СНБО и превратился в частную информационно-исследовательскую организацию.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее хакеры атаковали сайт Европарламента. Эта атака произошла практически сразу после подписания Польшей Торгового соглашения по борьбе с контрафакцией.


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