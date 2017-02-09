11:53 09.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Кафе-фастфуд горело в Николаеве

В городе Николаеве спасатели ликвидировали пожар кафе-фастфуда. 

Кафе-фастфуд горело в Николаеве

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Николаевской области.

"В Службу спасения 101 поступило сообщение о возникновении пожара кафе-фастфуда, расположенного в Ингульскому районе города. Спасателям сообщил охранник расположенного напротив магазина, который увидел дым", - гласит сообщение.

Также спасатели установили, что горение возникло на кухне. По их мнению существовала угроза распространения огня на все кафе. Кроме того, для тушения были привлечены 2 единицы техники и 9 человек личного состава. 

Сообщается, что предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов. 

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в украинской столице ночью произошел резонансный случай,  вспыхнул яхт-клуб. В результате пожара сгорело три яхты.


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