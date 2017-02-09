Кафе-фастфуд горело в Николаеве

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Николаевской области.

"В Службу спасения 101 поступило сообщение о возникновении пожара кафе-фастфуда, расположенного в Ингульскому районе города. Спасателям сообщил охранник расположенного напротив магазина, который увидел дым", - гласит сообщение.

Также спасатели установили, что горение возникло на кухне. По их мнению существовала угроза распространения огня на все кафе. Кроме того, для тушения были привлечены 2 единицы техники и 9 человек личного состава.

Сообщается, что предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в украинской столице ночью произошел резонансный случай, вспыхнул яхт-клуб. В результате пожара сгорело три яхты.