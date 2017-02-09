Из-за взрыва на АЭС во Франции пострадало пять человек

Об этом сообщает AFP.

По словам начальника штаба префекта Оливье Мармиона, пять человек получили небольшую интоксикацию, но их здоровью уже ничего не угрожает. "Это значительное техническое событие, но не ядерная авария," - отметил Мармион.

Сейчас на месте происшествия работают представители экстренных служб. Кроме того, сотрудники АЭС утверждают, что взрыв произошел в машинном зале, вне ядерного реактора. В свою очередь французские власти сообщают, что риска ядерного загрязнения нет.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ",в испанском городе Патерна, который расположен в 5 км от Валенсии, произошел взрыв на химическом заводе. В результате возник сильный пожар.