08:50 09.02.2017 | Происшествия | Новости
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Из-за торнадо в США пострадали около 40 человек

Более 40 человек пострадали в трех американских штатах на севере и среднем западе страны из-за ураганов и торнадо.  В результате инцидента также погибли семь человек.  

Из-за торнадо в США пострадали около 40 человек

Об этом сообщает CNN.

"Четыре человека погибли в штате Миссисипи, двое погибли в штате Теннесси и один погиб в Арканзасе", - говорится в сообщении.

Также 33 человека пострадали в Новом Орлеане. Согласно словам мэра Митча Ландрю, два человека остаются в больнице, остальные уже выписаны.

Кроме того, по данным энергокомпании Entergy, после удара стихии изначально около 10,4 тыс. домовладений остались без электричества. В настоящее время без света продолжают оставаться примерно 3,7 тыс. домов. В свою очередь власти работают над устранением проблемы.

Отметим, что в связи со сложившейся ситуацией губернатор Луизианы Джон Эдвардс объявил в штате режим чрезвычайного положения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на юго-востоке Соединенных Штатов Америки пронесся торнадо. Стихийное бедствие затронуло штаты Техас, Луизиана, Миссисипи, Джорджия, Южная Каролина и Алабама.


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