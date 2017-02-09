Двое харьковчан погибли в результате ДТП на автодороге "Киев-Чоп"

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло вчера на автодороге "Киев-Чоп".

"53-летний водитель "Lexus LX 470", житель г. Харьков, вблизи села Тараканов Дубенского района, не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость движения и при осуществлении маневра обгона на полосе встречного движения столкнулся с автомобилем "DAF" с прицепом (бензовозом)", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пассажир внедорожника, 47-летний харьковчанин, погиб на месте, а водитель - в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу. Кроме того, водитель грузовика, 30-летний житель Львовской области, не пострадал.

Сейчас по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевших, начато досудебное расследование в уголовном производстве по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", смертельное ДТП в Ровенской области произошло на трассе Киев-Чоп возле села Терентьев Гощанского района. Там около 9:00 микроавтобус Volkswagen T4 перевернулся.