Два человека погибли во время взрыва туннеля в секторе Газа

Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно словам представитель Министерства здравоохранения Газы, причиной взрыва стало бомбардирование туннеля израильским военным самолетом.

"Взрыв произошел в контрабандном туннеле между Палестиной и Египтом, через который в Газу попадают продукты. Такие пути были открыты вследствие морской блокады Израилем", - говорится в сообщении.

Также в министерстве обороны Израиля сообщили, что им не известно об этих атаках. Кроме того, в Минобороны Израиля заявляли о перехвате нескольких ракет, которые были запущены с территории Египта.

"Одну ракету перехватить не удалось, однако она взорвалась без вреда здоровью и жизни людей. Ответственность за попытку теракта никто на себя не взял", - гласит сообщение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в испанском городе Патерна, который расположен в 5 км от Валенсии, произошел взрыв на химическом заводе. В результате возник сильный пожар.