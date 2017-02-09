Женщина забила мать до смерти, изгоняя из нее нечистую силу

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении принудительных мер медицинского характера в отношении женщины, убившей собственную мать", - говорится в сообщении.

Отметим, что женщина облила мать кипятком, пока та спала на диване. Кроме того, она нанесла множественные удары молотком по голове, пытаясь вывести из матери нечистую силу. В свою очередь женщина от полученных травм скончалась в помещении ожогового отделения больницы.

Добавим, действия злоумышленницы квалифицированы по ч.2 ст.121 УК Украины как умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Житомирской области полиция устанавливает обстоятельства убийства таксиста, тело которого было обнаружено вечером во Коростенском районе.