13:30 09.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100159804:labazovych

Женщина забила мать до смерти, изгоняя из нее нечистую силу

Женщина в Донецкой области "выгоняла" из матери нечистую силу и забила ее до смерти. На данный момент она направлена на принудительное лечение.

Женщина забила мать до смерти, изгоняя из нее нечистую силу

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении принудительных мер медицинского характера в отношении женщины, убившей собственную мать", - говорится в сообщении.

Отметим, что женщина облила мать кипятком, пока та спала на диване. Кроме того, она нанесла множественные удары молотком по голове, пытаясь вывести из матери нечистую силу. В свою очередь женщина от полученных травм скончалась в помещении ожогового отделения больницы. 

Добавим, действия злоумышленницы квалифицированы по ч.2 ст.121 УК Украины как умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Житомирской области полиция устанавливает обстоятельства убийства таксиста, тело которого было обнаружено вечером во Коростенском районе.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив