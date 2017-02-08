Во Львове неизвестные обрисовали краской генконсульство Польши

Об этом сообщил на Facebook-странице сообщества "Варта" активист и депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Как отмечается, польское консульство находится по адресу ул. Ивана Франко, 108. Кроме того, на заборе неизвестные написали белой краской "Наша земля".

В свою очередь на снимках фото, что пятна от красной краски появились на стене возле одной из камер видеонаблюдения. В настоящие время на месте работают правоохранители. Также выясняются причины инцидента.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее польское ведомство требует от Украины расследовать факт вандализма на военном кладбище в поселке Быковня под Киевом.