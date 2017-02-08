Во Львове надругались над польским консульством - ФОТО

Злодеи облили здание красной краской. Кроме этого, они испортили забор надписями. Инцидент произошел ночью.

Такие сведения передает пресс-служба ГУ НП во Львовской области.

Напомним, что польское консульство расположено по адресу: улица Ивана Франко, 108. На заборе после возникла надпись "Наша земля". Вдобавок возникли и пятна красной краски.

На данный момент на месте работают специалиста. Правоохранители пытаются выяснить причины и виновников инцидента.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в Петербурге облили краской консульство Украины.