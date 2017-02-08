В Сицилии обрушился кинотеатр, есть пострадавшие - ФОТО

Об этом сообщает издание Repubblica.

Под завалами обрушившегося старого кинотеатра, оказались, по меньшей мере, два человека.

"Инцидент произошел в коммуне Кампобелло-ди-Мадзара. Во время обрушения внутри находились трое рабочих. Пожарные извлекли их из-под обломков. Пострадавшие были доставлены в больницу. Они получили травмы головы и переломы", - говорится в сообщении.

Отметим, что город купил кинотеатр в 2009 году за 250 тыс. евро. В свою очередь строительные работы, которые были оценены в 1,31 млн евро, были начаты в декабре 2016 года.

Как стало известно, кинотеатр планировали реконструировать полностью, в том числе зрительный зал на 194 места, балкон на 74 места и подсобные помещения. Кроме того, планировалось улучшить фундамент и антисейсмические характеристики здания.

Напомнима, как сообщал ранее "УРА-Информ", недавно столичные власти снесли старый советских времен кинотеатр "Нивки".