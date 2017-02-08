08:51 08.02.2017 | Происшествия | Новости
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В Германии прошли полицейские рейды против "граждан рейха"

В федеральных землях Баварии, Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце (Германия) полиция провела обыски в 15 квартирах и других помещениях так называемых "рейхсбюргеров".

В Германии прошли полицейские рейды против

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как отмечается, 16 членов праворадикальной группировки в возрасте от 40 до 62 лет подозреваются в подделке документов и незаконном взятии на себя полномочий официальных лиц.

"Подозреваемые выдавали за плату удостоверения личности, водительские права и другие документы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в спецоперации принимали участие в общей сложности 250 полицейских, включая бойцов спецназа. В свою очередь несколько месяцев назад один из представителей этого движения застрелил сотрудника правоохранительных органов.

Как стало известно, "рейхсбюргеры" отрицают легитимность Основного закона, органов исполнительной власти и судов в ФРГ и не принимают никаких официальных уведомлений. Поэтому, они издают и выдают за деньги собственные "документы" самопровозглашенного "Федеративного государства Бавария" и ругих несуществующих государств, а также массово оспаривают любые уведомления официальных ведомств.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полиция Австрии начал антитеррористический рейд против радикальных исламистов в нескольких регионах страны.


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