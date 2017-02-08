На трассе Киев-Одесса частично ограничено движение крупногабаритного транспорта

Об этом сообщает "Укравтодор" на своей странице в Facebook.

"В связи с резким ухудшением погодных условий (снегопады, метели, сильные заносы, резкое понижение температуры, сильный ветер до 15-20 м/с), с целью недопущения ДТП и образования пробок в движении, с 07-00 08.02.2017 года на автомобильной дороге М-05 Киев-Одесса, участок от 143 до 274 км, вводится временное ограничение движения для крупногабаритного и тяжеловесного транспорта", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", городская власть столицы вновь объявила запрет на въезд крупногабаритного транспорта в столицу.