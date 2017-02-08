На Ровенщине беременная не доехала до больницы из-за сугробов

Инцидент имел место быть сегодня ночью, 8 февраля. Об этом информирует пресс-служба ГосЧС в Ровенской области. Вследствие ухудшения погодных условий из сугробов в Ровенской области пытались вытащить автобус "Renault", а также две машины скорой помощи.

Автобус с двумя десятками граждан, а также "скорая" с беременной женщиной застряли в селе Золочев Демидовского района. Женщину доставили в Демидовскую ЦРБ на автоцистерне.

Другое происшествие случилось недалеко от села Сопачова Владимирецкого района. Там в сугробе застрял еще один автомобиль скорой медицинской помощи, которая ехала по вызову из села Диброва.

Напомним, что лишь только за ночь выпало почти 30 см снега, движение на дорогах в городе парализовало. Большая пробка образовалась также и на объездной улице Князя Владимира – там фура перегородила дорогу.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно из Киева вывезли три с половиной тонны снега.