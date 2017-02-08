12:55 08.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100159705:Rakova

На одесской трассе произошла авария, случилась утечка горючего

На дороге по выезду в Одессу случилось неприятное ДТП.

На одесской трассе произошла авария, случилась утечка горючего

Как выяснилось, там перевернулся грузовик, сейчас на проезжую часть выливаются горюче-смазочные материалы. Об этом рассказали свидетели трагедии.

По их словам, водитель грузовика не сумел справиться с управлением и врезался в бетонный отбойник, а после перевернулся. Вследствие происшествия травмы получил водитель фуры.

На данный момент, как рассказали очевидцы, происходит выливание горюче-смазочных материалов, которые перевозились в грузовике.

Как сообщал "УРА-Информ", в связи с погодными условиями, движение на дорогах было усложнено. Вчера был запрещен въезд грузовиков в Киев, снят был этот запрет лишь после полудня.


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