На Харьковщине овчарка загрызла ребенка

В результате четырехлетний мальчик получил не совместимые с жизнью травмы и умер в больнице. Об этом рассказали в отделе коммуникации полиции области. Согласно сообщению - ЧП произошло восьмого февраля в с. Андреевка. Соседский пес напал на ребенка во дворе.

Мать рассказала, что на несколько минут оставила своего четырехлетнего сына, который вышел поиграться во дворе. Ребенка вскоре доставили в больницу, но спасти мальчика не удалось. Сейчас обстоятельства трагедии выясняют полицейские. По факту возбуждено производство - п. 2 ч. 2 ст. 115 (несчастный случай) УК Украины.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве около метро ранее обнаружили трупы собак.