МИД Украины подтвердило захват украинского моряка нигерийскими пиратами

Об этом говорится в сообщении Консульской службы МИД в микроблоге Twitter.

"Консулы в Гамбурге и Нигерии предпринимают меры по освобождению захваченного гражданина Украины-члена экипажа судна "ВВС Carribean", - гласит сообщение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в территориальных водах Нигерии пираты напали на судно ВВС Caribbean и похитили одного гражданина Украины и семерых граждан России.