12:30 08.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100159698:labazovych

МИД Украины подтвердило захват украинского моряка нигерийскими пиратами

Министерство иностранных дел подтверждает факт захвата нигерийскими пиратами гражданина Украины - члена команды судна "ВВС Carribean".
 

МИД Украины подтвердило захват украинского моряка нигерийскими пиратами

Об этом говорится в сообщении Консульской службы МИД в микроблоге Twitter.

"Консулы в Гамбурге и Нигерии предпринимают меры по освобождению захваченного гражданина Украины-члена экипажа судна "ВВС Carribean", - гласит сообщение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в территориальных водах Нигерии пираты напали на судно ВВС Caribbean и похитили одного гражданина Украины и семерых граждан России.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив