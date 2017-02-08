12:12 08.02.2017 | Происшествия | Новости
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В Нигерии пираты похитили россиян и украинца

В территориальных водах Нигерии пираты напали на судно ВВС Caribbean и похитили одного гражданина Украины и семерых граждан России.

В Нигерии пираты похитили россиян и украинца

Об этом сообщает посольство России в Нигерии в своем Twitter.

"С борта подвергшегося пиратскому нападению судна "BBC Caribbean" похищены семь граждан России и гражданин Украины", - сообщают в посольстве России.

Кроме  того, в связи с захватом судна посольство России обратилось к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Волгограде хищники едва не растерзали работника цирка. Отмечается, что пострадал 25-летний молодой человек, сейчас он находится в больнице.


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