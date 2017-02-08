В Нигерии пираты похитили россиян и украинца

Об этом сообщает посольство России в Нигерии в своем Twitter.

"С борта подвергшегося пиратскому нападению судна "BBC Caribbean" похищены семь граждан России и гражданин Украины", - сообщают в посольстве России.

Кроме того, в связи с захватом судна посольство России обратилось к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Волгограде хищники едва не растерзали работника цирка. Отмечается, что пострадал 25-летний молодой человек, сейчас он находится в больнице.