05:00 07.02.2017 | Происшествия | Новости
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За неделю в Турции арестовали почти 2 тысячи граждан

Правоохранители Турции задержали практически две тысячи человек.

За неделю в Турции арестовали почти 2 тысячи граждан

Спецоперация длилась почти неделю, ныне арестовано 1829 граждан, из которых 820 вероятно причастны к террористической группировке "Исламское государство". Такие цифры озвучили в МВД страны, передает Deutsche Welle.

Остальные задержанные подозреваются в сотрудничестве с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), движения исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, а также леворадикальных сообществ.

Отмечается, что масштабная антитеррористическая операция была проведена 5 февраля, приблизительно 750 предполагаемых членов ИГИЛа были взяты под стражу.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно под стражу попали члены семьи Фетхуллаха Гюлена. Именно он подозревается в попытке осуществления госпереворота. 


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