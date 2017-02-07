Во Львове ликвидировали незаконную АЗС

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что в областном центре на одной из заправок осуществляется реализации дизельного топлива без наличия каких-либо разрешительных документов", - говорится в сообщении.

В результате было изъято 5 тонн дизельного топлива, оборудование, которое использовалось для незаконной деятельности, а также почти 3 тыс. грн наличными.

Кроме того, в отношении гражданина, который осуществлял продажу топлива, составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) КоАП.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине с 20 января по 27 января 2017 года отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и снижение стоимости сжиженного газа.