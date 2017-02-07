В Житомирской области умер мужчина, толкая застрявший автомобиль из сугроба

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Житомирской области.

Отметим, что двое пассажиров, помогая водителю справиться с ситуацией, пытались самостоятельно вытолкать транспортное средство. Однако один из мужчин, 53-летний житомирянин, внезапно потерял сознание и умер. В свою очередь о смерти мужчины полицейским сообщили медики скорой помощи, которых вызвали на место.

"Инспекторы следственно-оперативной группы выяснили, что в салоне автомобиля "Nissan" находились 29-летний водитель, его 53-летний отец и их знакомый. Мужчины возвращались с дачи, расположенной в Хуторе Никольском, в областной центр. Около 1.30 по дороге в село Гремячее автомобиль забуксовал, попав колесами в сугроб на обочине", - говорится в сообщении.

К сожалению, до приезда "скорой" мужчина умер. По предварительному заключению специалистов, смерть наступила в результате инфаркта миокарда. На данный момент по данному факту продолжается выяснение всех обстоятельств.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из-за ухудшения погодных условий в Украине во вторник, 7 февраля, введено временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта на автодорогах в четырех областях.