В Житомире злодей избил жену и спрятался от полиции в диване

Правоохранители, прибывшие в нужную им квартиру, для начала позвонили в дверь. Ее им открыла женщина с синяком под глазом. При этом она утверждала, что сама ушиблась и синяк – ее собственная вина.

Однако нечто в показаниях женщины стражей порядка все-таки насторожило.

Они прошли в квартиру и обнаружили истинного подозреваемого в диване. Именно там прятался мужчина, который согласно предварительной информации совершил кражу, а вдобавок избил жену и собственную дочь.

При этом гражданин активно сопротивлялся и вылезать из дивана не хотел. Полицейские тянули его за руки за ноги, но тот оказал яростное сопротивление и изо всех сил вцепился в металлические поручни мебели.

Победа все же была на стороне правоохранителей. Его доставили в изолятор горотдела полиции.

"Звонок. Смотрю в глазок и вижу полицейского с наручниками. Попал, думаю, за мной пришли, и начал скрываться, где только видел", – объяснил мужчина, который разыскивается с 25 января за совершение кражи.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно в руки стражей порядка попал "грабитель" банка на Закарпатье.