09:15 07.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ровенской области поезд сбил мужчину

В Ровенской области в понедельник вечером, 6 февраля, поезд наехал на мужчину.

В Ровенской области поезд сбил мужчину

Инцидент произошел на перегоне от станции Могиляны до станции Острог. Мужчина умер на месте происшествия.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, в половине восьмого вечера машинист грузового поезда сообщил, что заметил мужчину, который лежал между путями. Он не сумел вовремя остановится и в результате, поезд наехал на мужчину.

При этом в полиции заверили, что смерть мужчины была мгновенной, поскольку тот получил травмы несовместимые с жизнью. Впоследствии полицейские установили личность погибшего. Им оказался 27-летний житель села Бродовское Острожского района, который проживал с родителями и нигде не работал.

Полиция открыла по факту смерти уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины

Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Хмельницкой области под колесами поезда погиб мужчина.


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