В Ровенской области поезд сбил мужчину

Инцидент произошел на перегоне от станции Могиляны до станции Острог. Мужчина умер на месте происшествия.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, в половине восьмого вечера машинист грузового поезда сообщил, что заметил мужчину, который лежал между путями. Он не сумел вовремя остановится и в результате, поезд наехал на мужчину.

При этом в полиции заверили, что смерть мужчины была мгновенной, поскольку тот получил травмы несовместимые с жизнью. Впоследствии полицейские установили личность погибшего. Им оказался 27-летний житель села Бродовское Острожского района, который проживал с родителями и нигде не работал.

Полиция открыла по факту смерти уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины

Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Хмельницкой области под колесами поезда погиб мужчина.