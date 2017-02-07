В Одесской области легковушка столкнулась с грузовиком, один человек погиб - ФОТО

В результате аварии погиб один человек. Еще троих скорая помощь увезла в больницу.

Как сообщает пресс-служба управления безопасности дорожного движения Главного управления Национальной полиции в Одесской области, дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми последствиями произошло около полудня, на 34 километре автодороги М-16 Одесса-Кучурганы.

Водитель легковушки не справился с управлением и в итоге его машина вылетела на встречную полосую тут и произошло столкновение с грузовиком. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Гондурасе в воскресенье вечером, 5 февраля, пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем. В результате аварии погибли 23 человека. Еще 35 человек получили травмы. Как сообщает La Prensa, авария произошла на юге страны. На момент аварии в автобусе находилось около 60 человек.