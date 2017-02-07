12:30 07.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Луганской области торговали нелегальным российским бензином

Сотрудники спецподразделения Главного управления ГФС в Луганской области "Фантом" совместно со следователями управления финансовых расследований ГУ ГФС в Луганской области выявили группу лиц, которые в городе Старобельске осуществляли незаконную закупку, хранение и реализацию бензина.

В Луганской области торговали нелегальным российским бензином

Об этом сообщила пресс-служба ГФС

Как отмечается, граждане в течение двух лет с собственного двора торговали бензином производства РФ, который имеет контрабандное происхождение. 

"Бензин под заказ, мелкими партиями на легковых автомобилях, завозили из пгт Меловое. Ежедневно реализовывалось 300-400 литров",- сказано в сообщении.

Также следователи во время обыска изъяли бензин марки А-92 в количестве 160 литров и оборудование для его хранения и разлива.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Львове сотрудники налоговой милиции ликвидировали незаконную  автозаправочную станцию.


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