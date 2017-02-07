В Луганской области торговали нелегальным российским бензином

Об этом сообщила пресс-служба ГФС

Как отмечается, граждане в течение двух лет с собственного двора торговали бензином производства РФ, который имеет контрабандное происхождение.

"Бензин под заказ, мелкими партиями на легковых автомобилях, завозили из пгт Меловое. Ежедневно реализовывалось 300-400 литров",- сказано в сообщении.

Также следователи во время обыска изъяли бензин марки А-92 в количестве 160 литров и оборудование для его хранения и разлива.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Львове сотрудники налоговой милиции ликвидировали незаконную автозаправочную станцию.