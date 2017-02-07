В Луганской области торговали нелегальным российским бензином

Сотрудники спецподразделения Главного управления ГФС в Луганской области "Фантом" совместно со следователями управления финансовых расследований ГУ ГФС в Луганской области выявили группу лиц, которые в городе Старобельске осуществляли незаконную закупку, хранение и реализацию бензина.
Об этом сообщила пресс-служба ГФС
Как отмечается, граждане в течение двух лет с собственного двора торговали бензином производства РФ, который имеет контрабандное происхождение.
"Бензин под заказ, мелкими партиями на легковых автомобилях, завозили из пгт Меловое. Ежедневно реализовывалось 300-400 литров",- сказано в сообщении.
Также следователи во время обыска изъяли бензин марки А-92 в количестве 160 литров и оборудование для его хранения и разлива.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Львове сотрудники налоговой милиции ликвидировали незаконную автозаправочную станцию.