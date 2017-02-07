В Донецкую область прибыло 35 тонн гуманитарной помощи для жителей Авдеевки

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В гуманитарную помощь входят продукты питания, теплые вещи, одеяла, строительные материалы и средства гигиены", - гласит сообщение.

Кроме того, представители ГСЧС направили в Авдеевку 6 тонн строительных материалов гуманитарной помощи. Также спасатели начали работы по восстановлению поврежденных зданий.

"В Авдеевке проведены восстановительные работы по 40 адресам и обеспечено обивку окон частных жилых домов в количестве 139 штук общей площадью 208,5 кв. м, а также покрытие крыш домов общей площадью 149 кв.м.", - добавили в пресс-службе ГСЧС.

На данный момент продолжаются работы по очистке территории Авдеевки от боеприпасов. В свою очередь пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли четыре минометные мины калибром 82 мм и три единицы минометных мин калибром 122 мм.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в Авдеевке для жителей восстановили водоснабжение.