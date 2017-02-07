11:31 07.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Случаи АЧС зарегистрированы в шести областях Украины зарегистрированы

В шести областях Украины были зарегистрированы случаи африканской чумы свиней.

Случаи АЧС зарегистрированы в шести областях Украины зарегистрированы

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Согласно исследованию отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы (г. Киев) с четвертого по шестое февраля 2017 был установлен диагноз африканской чумы свиней.

"Случаи АЧС были зарегистрированы в Днепропетровской, Херсонской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в с. Ровное Кировоградской области по причине выявления африканской чумы убито 1926 свиней. 


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