Случаи АЧС зарегистрированы в шести областях Украины зарегистрированы

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Согласно исследованию отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы (г. Киев) с четвертого по шестое февраля 2017 был установлен диагноз африканской чумы свиней.

"Случаи АЧС были зарегистрированы в Днепропетровской, Херсонской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в с. Ровное Кировоградской области по причине выявления африканской чумы убито 1926 свиней.