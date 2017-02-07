На Виннитчине горела автошкола

Об этом передали в пресс-службе ГСЧС в Винницкой области. Седьмого февраля, в 08:29 спасателям сообщили о пожаре в автошколе на ул. Карповская в г. Могилев-Подольский. Прибыв на место, пожарные установили, что возгорание произошло в чердачном помещении школы.

Пожар локализовали в 8:43, а ликвидировать в 09:00. Огнем оказались уничтожены перекрытия на площади 40 кв.м и были повреждены на площади 20 кв.м. Также повреждена внутренняя отделка класса для учебы.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в декабре 2016 г. произошел пожар в многоэтажке.