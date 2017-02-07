Автобус с пассажирами сорвался с 15-метрового обрыва в Закарпатской области - ФОТО

В с. Квасы Раховского района Закарпатской области сорвался в обрыв автобус "Эталон", выполнявший рейс "Ясиня - Ужгород".
Об этом проинформировали в пресс-службе Закарпатской ОГА.
Как отмечается, водитель, превысив скорость, не вписался в поворот. В результате автобус съехал на обочину и перевернулся на бок.
"На момент аварии в автобусе находились 11 пассажиров, трое из них (две женщины и молодой парень) получили легкие травмы", - говоится в сообщении.
Кроме того, медицинская помощь понадобилась и водителю, хотя травм у него не обнаружили (мужчине стало плохо в результате шока). В настоящее время спасатели достают автобус из обрыва.
"Высота обрыва над рекой Тиса в этом месте составляет более 15 метров. Автобус скатился вниз четыре метра и уперся в два дерева, это фактически и спасло пассажиров", - добавили в пресс-службе.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Тернопольщине перевернулся рейсовый автобус. В результате аварии пострадали несколько человек.