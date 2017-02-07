Авдеевка: три села остаются без электроснабжения

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, отсутствует электроснабжение в поселках Каменка, Веселое и Петровское, расположенных вблизи Авдеевки. Также к восстановительным работам привлечены бригады энергетиков.

Кроме того, начаты работы по восстановлению поврежденных зданий.

"Проведены восстановительные работы по 40 адресам Авдеевки и обеспечена обивка окон частных жилых домов в количестве 139 штук общей площадью 208,5 кв. м, а также покрытие крыш домов общей площадью 149 кв.м", - говорится впрее-службе ГСЧС.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Авдеевке было восстановлено водоснабжение для местных жителей.

