Авдеевка: три села остаются без электроснабжения

В трех населенных пунктах Ясиноватского района Донецкой области отсутствует электроснабжения.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Как отмечается, отсутствует электроснабжение в поселках Каменка, Веселое и Петровское, расположенных вблизи Авдеевки. Также к восстановительным работам привлечены бригады энергетиков.
Кроме того, начаты работы по восстановлению поврежденных зданий.
"Проведены восстановительные работы по 40 адресам Авдеевки и обеспечена обивка окон частных жилых домов в количестве 139 штук общей площадью 208,5 кв. м, а также покрытие крыш домов общей площадью 149 кв.м", - говорится впрее-службе ГСЧС.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Авдеевке было восстановлено водоснабжение для местных жителей.