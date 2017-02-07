10:15 07.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100159587:labazovych

Авдеевка: три села остаются без электроснабжения

В трех населенных пунктах Ясиноватского района Донецкой области отсутствует электроснабжения.

 

Авдеевка: три села остаются без электроснабжения

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, отсутствует электроснабжение в поселках Каменка, Веселое и Петровское, расположенных вблизи Авдеевки. Также к восстановительным работам привлечены бригады энергетиков.

Кроме того, начаты работы по восстановлению поврежденных зданий.

"Проведены восстановительные работы по 40 адресам Авдеевки и обеспечена обивка окон частных жилых домов в количестве 139 штук общей площадью 208,5 кв. м, а также покрытие крыш домов общей площадью 149 кв.м", - говорится впрее-службе ГСЧС.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее в Авдеевке было восстановлено водоснабжение для местных жителей. 
 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив