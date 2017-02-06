В Винницкой области от взрыва гранаты погиб мужчина

Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Винницкой области.

Как отмечается, к 23-летнему парню в гости зашли знакомые, и во время разговора хозяин решил удивить гостей.

"Парень хотел продемонстрировать им гранату, но когда доставал ее со стола, опасный предмет сдетонировал в его руках", - сообщили в полиции.

В свою очередь, от полученных телесных повреждений юноша погиб на месте происшествия. Кроме того, пострадали две девушки, которые находились в квартире: осколочные ранения обеих ног получила 28-летняя жительница Крыжополя и контузию 20-летняя девушка.

Как стало известно, в руках погибшего сдетонировала была граната РГД-5. На данный момент следователи открыли уголовное производство по ст.115 УК Украины. Также продолжается следствие.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Львове на железнодорожном вокзале в мусорном баке обнаружили корпус гранаты.