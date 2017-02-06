В Австралии на яхте обнаружили 1,4 тонны кокаина

Об этом сообщили австралийские власти, передает агентство Reuters.

Как отмечается, спецоперация прошла на прошлой неделе в ночное время. В ее рамках были задержаны шесть человек, в том числе пять австралийцев.

На данный момент злоумышленникам предъявлены обвинения в сговоре с целью контрабанды наркотиков, обвиняемым грозит пожизненное заключение. Кроме того, это самое большое количество кокаина, которое удавалось обнаружить в Австралии за одну операцию.

"Перехват был результатом упорного межведомственного расследования, которое длилось два с половиной года. В нем участвовали федеральная полиция Австралии, австралийская пограничная служба и таможенная служба Новой Зеландии ", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Киеве деятельность мощной наркогруппировки, участники которой контрабандой ввозили кокаин и психотропы из одной из стран Евросоюза.