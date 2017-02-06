08:49 06.02.2017 | Происшествия | Новости
100159489:labazovych

В Австралии на яхте обнаружили 1,4 тонны кокаина

В Австралии сотрудники правоохранительных органов провели спецоперацию на одной из элитных яхт. В итоге полиция изъяла 1,4 тонны кокаина.

В Австралии на яхте обнаружили 1,4 тонны кокаина

Об этом сообщили австралийские власти, передает агентство Reuters.

Как отмечается, спецоперация прошла на прошлой неделе в ночное время. В ее рамках были задержаны шесть человек, в том числе пять австралийцев.

На данный момент злоумышленникам предъявлены обвинения в сговоре с целью контрабанды наркотиков, обвиняемым грозит пожизненное заключение. Кроме того, это самое большое количество кокаина, которое удавалось обнаружить в Австралии за одну операцию.

"Перехват был результатом упорного межведомственного расследования, которое длилось два с половиной года. В нем участвовали федеральная полиция Австралии, австралийская пограничная служба и таможенная служба Новой Зеландии ", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Киеве деятельность мощной наркогруппировки, участники которой контрабандой ввозили кокаин и психотропы из одной из стран Евросоюза. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив