12:35 06.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Группу вымогателей задержали в Николаеве

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали в Николаеве четырех рэкетиров, которые систематически требовали деньги с местных жителей.
 

Группу вымогателей задержали в Николаеве

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается, участники группировки искусственно провоцировали бытовые конфликты, после чего, угрожая физической расправой, требовали деньги с граждан за "закрытие инцидента".

"Оперативники СБ Украины задержали злоумышленников на окраине Николаева во время получения 10 тыс. гривен", - отмечают в пресс-центре СБУ.

Кроме того, сотрудники спецслужбы изъяли две единицы стрелкового оружия с патронами, гранату РГД-5, дымовые шашки, много ювелирных изделий и наркотики. В настоящее время правоохранители открыли уголовное производство по ч.3 ст.189 Уголовного кодекса Украины.Также одному из главарей группировки объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее следователи прокуратуры города Киева совместно с сотрудниками столичного управления Национальной полиции задержали на вымогательстве денежных средств работника столичного главка полиции. 

 


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