В Пакистане из-за непогоды погибло 14 граждан

Страшный инцидент произошел в пакистанском округе Читрал. Такая информация стала известна благодаря DAWN. Среди жертв лавины оказались шесть женщин, шесть детей, а также двое мужчин. Их тела вытащили из-под обломков зданий после схода лавины.

Еще девятеро граждан госпитализированы.

Напомним, что за последние двое суток снегопад в Афганистане погубил минимум 19 человек, еще 17 попали в руки к врачам.

Как сообщал "УРА-Информ", метеорологи предупредили о высокой опасности схода лавин и в Закарпатье.