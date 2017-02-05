14:25 05.02.2017 | Происшествия | Новости
100159451:Rakova

В Пакистане из-за непогоды погибло 14 граждан

В Пакистане сход лавины обернулся трагедией. В результате разбушевавшейся стихии погибло 14 человек.

В Пакистане из-за непогоды погибло 14 граждан

Страшный инцидент произошел в пакистанском округе Читрал. Такая информация стала известна благодаря DAWN. Среди жертв лавины оказались шесть женщин, шесть детей, а также двое мужчин. Их тела вытащили из-под обломков зданий после схода лавины.

Еще девятеро граждан госпитализированы.

Напомним, что за последние двое суток снегопад в Афганистане погубил минимум 19 человек, еще 17 попали в руки к врачам.

Как сообщал "УРА-Информ", метеорологи предупредили о высокой опасности схода лавин и в Закарпатье


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