В Германии неизвестные на карнавале распылили газ, десятки человек пострадали

В результате инцидента пострадали 23 человека. Как сообщает Die Welt, ссылаясь на информацию местной полиции, пятеро из пострадавший сейчас находятся в больницы.

При этом полицейским пришлось эвакуировать с места происшествия более 400 человек. Правоохранители начали расследование инцидента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ответственность за теракт, который произошел на рождественской ярмарке в Берлине 19 декабря, взяла на себя экстремистская группировка " Исламское государство".

Тогда неизвестный на угнанном грузовике врезался в толпу, в результате чего 12 человек погибли и 48 получили ранения, в том числе тяжелые. В кабине грузовика нашли застреленного мужчину, а непосредственный исполнитель сразу после наезда на людей скрылся.