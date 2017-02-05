В Германии неизвестные на карнавале распылили газ, десятки человек пострадали

В немецком городе Аморбахе в провинции Бавария в воскресенье, 5 февраля, на карнавале неизвестные распылили слезоточивое вещество.
В результате инцидента пострадали 23 человека. Как сообщает Die Welt, ссылаясь на информацию местной полиции, пятеро из пострадавший сейчас находятся в больницы.
При этом полицейским пришлось эвакуировать с места происшествия более 400 человек. Правоохранители начали расследование инцидента.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, ответственность за теракт, который произошел на рождественской ярмарке в Берлине 19 декабря, взяла на себя экстремистская группировка " Исламское государство".
Тогда неизвестный на угнанном грузовике врезался в толпу, в результате чего 12 человек погибли и 48 получили ранения, в том числе тяжелые. В кабине грузовика нашли застреленного мужчину, а непосредственный исполнитель сразу после наезда на людей скрылся.